napolista : CorSport: date al Napoli un cannoniere e tutto può cambiare Il commento di Polverosi. Poteva essere Milik, ma è inu… - Florionola : @CorSport Ecco perché vi date al gossip sul sito. Non sapete scrivere. - Domenico1966Asr : Perché? @SerieA @AIA_it @FIGC Date una cazzo dì spiegazione alla @OfficialASRoma di questi trattamenti mai equi!… - Roberto00281114 : @CorSport La vs. non è fame. Bulimia malsana da raggiungere ad ogni costo. Guarda indietro e forse di scudetti leal… - ValexVersace89 : @prohaska83 Ancora che gli date spazio! Devono sparire nella loro merda. @CorSport -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport date

napolipiu.com

Col calendario già fittissimo, non si vede quando e come inserirevalide per le gare da recuperare. I campionati dovranno pensare a piani B per concludere la stagione.Col calendario già fittissimo, non si vede quando e come inserirevalide per le gare da recuperare. I campionati dovranno pensare a piani B per concludere la stagione.Per Malcuit e Kokorin non c’è tempo da perdere ed è necessario trovare in fretta la condizione che è la strada migliore per diventare subito protagonisti. Il calciatore russo sta ancora aspettando il ...L'attaccante del Napoli, volato in Belgio per curare la caviglia, tornerà per assistere alla sfida e sostenere i suoi compagni ...