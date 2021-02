“Contro l’invasione”: Jean Raspail, profeta rivoluzionario (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb – La Verità e Panorama hanno pubblicato “Contro l’invasione“, breve saggio che racconta figura e dottrina di Jean Raspail, scrittore francese scomparso a giugno dello scorso anno. Nel coraggio dei curatori Maurizio Belpietro e Francesco Borgonovo vi è la voglia di riportare in auge l’intellettuale offuscato dal mainstream. Contro l’invasione: alla scoperta dell’autore de “Il Campo dei Santi” La previsione di Raspail si è avverata. Il nuovo millennio ha prodotto l’invasione dell’Europa attraverso le orde di clandestini che invadono quotidianamente le nostre coste. Tuttavia, anche in funzione di ciò, le accuse di razzismo ricevute dallo scrittore francese sono state smentite dalla realtà. Nessuna voglia di discriminare aveva ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb – La Verità e Panorama hanno pubblicato ““, breve saggio che racconta figura e dottrina di, scrittore francese scomparso a giugno dello scorso anno. Nel coraggio dei curatori Maurizio Belpietro e Francesco Borgonovo vi è la voglia di riportare in auge l’intellettuale offuscato dal mainstream.: alla scoperta dell’autore de “Il Campo dei Santi” La previsione disi è avverata. Il nuovo millennio ha prodottodell’Europa attraverso le orde di clandestini che invadono quotidianamente le nostre coste. Tuttavia, anche in funzione di ciò, le accuse di razzismo ricevute dallo scrittore francese sono state smentite dalla realtà. Nessuna voglia di discriminare aveva ...

