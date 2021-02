Bari sconfitto in casa dalla Viterbese. Un k.o decisivo per Auteri (Di domenica 7 febbraio 2021) In una settimana il Bari ha messo in cascina appena un punto in tre partite. Dopo il ko con il Teramo, il pareggio con la Cavese al San Nicola oggi addirittura un nuovo k.o. interno stavolta contro la Viterbese. Una settimana da incubo per il Bari che adesso esonererà il tecnico Auteri ritenuto dalla piazza uno dei responsabili di questa stagione ritenuta fallimentare per la mancata promozione diretta in B. Oggi al San Nicola decisiva la rete di Murilo a poco meno di 10 minuti dal termine. Altra prestazione da dimenticare, nonostante una discreta partenza nella prima frazione. Evidente l'incapacità della squadra di sfruttare al meglio la supremazia tecnica e territoriale. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021) In una settimana ilha messo in cascina appena un punto in tre partite. Dopo il ko con il Teramo, il pareggio con la Cavese al San Nicola oggi addirittura un nuovo k.o. interno stavolta contro la. Una settimana da incubo per ilche adesso esonererà il tecnicoritenutopiazza uno dei responsabili di questa stagione ritenuta fallimentare per la mancata promozione diretta in B. Oggi al San Nicola decisiva la rete di Murilo a poco meno di 10 minuti dal termine. Altra prestazione da dimenticare, nonostante una discreta partenza nella prima frazione. Evidente l'incapacità della squadra di sfruttare al meglio la supremazia tecnica e territoriale. ITA Sport Press.

zazoomblog : Bari sconfitto in casa dalla Viterbese. Un k.o decisivo per Auteri - #sconfitto #dalla #Viterbese. - ItaSportPress : Bari sconfitto in casa dalla Viterbese. Un k.o decisivo per Auteri - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE C - Il Bari esce sconfitto dal match casalingo contro la Viterbese - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE C - Il Bari esce sconfitto dal match casalingo contro la Viterbese - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE C - Il Bari esce sconfitto dal match casalingo contro la Viterbese -