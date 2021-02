Reddito di cittadinanza e Quota 100 va superato, lo dice Confindustria a Draghi (Di sabato 6 febbraio 2021) Anche gli industriali contro Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Questo ciò che emerge da alcune dichiarazioni del Presidente di Confindustria Bonomi che ha suggerito alcune priorità al nuovo Governo Draghi se dalle consultazioni il Premier incaricato avrà una fiducia dai partiti politici. Suggerimenti di Bonomi che vanno nella direzione di cancellare del tutto le due misure principali del governo gialloverde, del primo governo Conte, quello con Lega e Movimento 5 Stelle in maggioranza. Da Quota 100 al Reddito di cittadinanza, sprechi secondo Bonomi? Recovery fund, campagna vaccinale, stop divieto di licenziamenti a marzo, sono questi i principali argomenti che un eventuale nuovo governo Draghi dovrà fin da subito affrontare. Ma non ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 6 febbraio 2021) Anche gli industriali contro100 edi. Questo ciò che emerge da alcune dichiarazioni del Presidente diBonomi che ha suggerito alcune priorità al nuovo Governose dalle consultazioni il Premier incaricato avrà una fiducia dai partiti politici. Suggerimenti di Bonomi che vanno nella direzione di cancellare del tutto le due misure principali del governo gialloverde, del primo governo Conte, quello con Lega e Movimento 5 Stelle in maggioranza. Da100 aldi, sprechi secondo Bonomi? Recovery fund, campagna vaccinale, stop divieto di licenziamenti a marzo, sono questi i principali argomenti che un eventuale nuovo governodovrà fin da subito affrontare. Ma non ...

VittorioSgarbi : Ecco il tanto esaltato “reddito di cittadinanza” voluto dal Movimento 5 Stelle. Soldi a pioggia, senza alcun contro… - fattoquotidiano : Governo, Confindustria parte subito alla carica: “Draghi tolga reddito di cittadinanza e quota 100” - fattoquotidiano : “Recovery plan non va riscritto ma integrato. Reddito di cittadinanza? Da preservare. Fare subito per decreto la ba… - UnoNemoNessuno : #Salvini a #Draghi non ha posto condizioni. Vuole LAVORO e NON BENEFICENZA. Via il Reddito di Cittadinanza via S… - Mat87Vic : RT @sturmunddr4ng: possiamo smettere di chiamare “furbetti” quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti? Pe… -