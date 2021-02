Libero ricorda quando Gascoigne “cagò” nei calzettoni di Gattuso (Di sabato 6 febbraio 2021) Nel panegirico pubblicato oggi sull’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, Libero ricorda anche quando, ai Rangers Glasgow, Gascoigne accolse Ringhio facendo i suoi bisogni nei suoi calzettoni. Episodio raccontato dallo stesso Gattuso tempo fa. Il quotidiano si rivolge al presidente e ai tifosi del Napoli ammonendo loro di non dimenticare l’episodio. E conclude: “Gennaro da Corigliano non fece un plissè, guardate chi è quello rimasto”. Queste le parole di Libero: “Oggi il Napoli gioca col Genoa senza Ghoulam né Koulibaly, causa Covid (salteranno il ritorno con l’Atalanta). Il presidente e i tifosi del Napoli non dimentichino che il loro mister a 19 anni arrivò ai Rangers di Glasgow e Gazza Gascoigne per prima cosa gli ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 febbraio 2021) Nel panegirico pubblicato oggi sull’allenatore del Napoli, Rinoanche, ai Rangers Glasgow,accolse Ringhio facendo i suoi bisogni nei suoi. Episodio raccontato dallo stessotempo fa. Il quotidiano si rivolge al presidente e ai tifosi del Napoli ammonendo loro di non dimenticare l’episodio. E conclude: “Gennaro da Corigliano non fece un plissè, guardate chi è quello rimasto”. Queste le parole di: “Oggi il Napoli gioca col Genoa senza Ghoulam né Koulibaly, causa Covid (salteranno il ritorno con l’Atalanta). Il presidente e i tifosi del Napoli non dimentichino che il loro mister a 19 anni arrivò ai Rangers di Glasgow e Gazzaper prima cosa gli ...

napolista : Libero ricorda quando #Gascoigne “cagò” nei calzettoni di #Gattuso Il quotidiano invita il presidente e i tifosi de… - Daniele05268013 : @Libero_official A me sto Palamara ricorda....MANGIAFOCO di Pinocchio..... davvero ?? - Marco41330032 : @Libero_official Mi ricorda quando Forza Italia e PD appoggiarono il governo Monti....Votare questi due partiti è come tagliarsi le palle - gewchaaan : RT @JohannesBuckler: Ho visto nel corteo la moglie di Libero Grassi. Quante vittime. Troppe. Ognuno con la sua storia. Mentre ci incammin… - alienlini : @xho mi ricorda quei giocatori di basket (tipicamente i centri) che non sapendo tirare, quando si presentano al tir… -

Ultime Notizie dalla rete : Libero ricorda LIVE Crisi: si chiude il 3° giorno consultazioni, il pensiero di Lega e M5S

'Siamo la prima forza politica in parlamento - ricorda il ministro degli Esteri uscente - , abbiamo delle responsabilità nei confronti degli italiani e - assicura - sapremo affrontare al meglio anche ...

E' morto Gianni Firpo, storico ristoratore dell'osteria Beccassa in Val Trebbia

Così lo ricorda la deputata Raffaella Paita sul suo profilo Facebook: 'Ieri nella sua casa di ponte ... La Beccassa non è un luogo come tanti ma un punto di riferimento accogliente, libero, ospitale per ...

Libero ricorda quando Gascoigne "cagò" nei calzettoni di Gattuso - ilNapolista IlNapolista Libero ricorda quando Gascoigne “cagò” nei calzettoni di Gattuso

Nel panegirico pubblicato oggi sull’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, Libero ricorda anche quando, ai Rangers Glasgow, Gascoigne accolse Ringhio facendo i suoi bisogni nei suoi calzettoni. Episodio ...

Messa in ricordo di don Giuseppe Borea: “Uomo libero, modello per l’oggi”

Puntuale come ogni anno è stato ricordato don Giuseppe Borea. Al cimitero di Piacenza, dove il sacerdote fu fucilato il 9 febbraio del 1945 don Giuseppe Basini ha celebrato una messa e a seguire una d ...

'Siamo la prima forza politica in parlamento -il ministro degli Esteri uscente - , abbiamo delle responsabilità nei confronti degli italiani e - assicura - sapremo affrontare al meglio anche ...Così lola deputata Raffaella Paita sul suo profilo Facebook: 'Ieri nella sua casa di ponte ... La Beccassa non è un luogo come tanti ma un punto di riferimento accogliente,, ospitale per ...Nel panegirico pubblicato oggi sull’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, Libero ricorda anche quando, ai Rangers Glasgow, Gascoigne accolse Ringhio facendo i suoi bisogni nei suoi calzettoni. Episodio ...Puntuale come ogni anno è stato ricordato don Giuseppe Borea. Al cimitero di Piacenza, dove il sacerdote fu fucilato il 9 febbraio del 1945 don Giuseppe Basini ha celebrato una messa e a seguire una d ...