Rovigo | 17enne rom ammazza il padre a colpi di machete e fugge con la fidanzata

(Di venerdì 5 febbraio 2021), 5 feb – Orrore a Sant’Appollinare, dove un ragazzo rom ha ucciso ilmassacrandolo con unper poi fuggire con la propria. Rom ucciso dal figlio adiI fatti si sono svolti ieri tra le 18 e le 19 nel campo nomadi sulla strada che porta verso il comune di Ceregnano (), via Risorgimento. La vittima è Eddy Cavazza, rom di 46 anni,to ripetutamente con undal figlio, 17 anni, che si è poi dato alla macchia alla guida di una Opel Zafira Station Wagon grigia assieme alla propria compagna, una ragazza di Ceregnano di circa 27 anni. Le forze dell’ordine lo hanno catturato a notte fonda. Lo riferisce Il Resto del Carlino. Un anno di dissapori La polizia ha ricostruito la dinamica ...

MediasetTgcom24 : Rovigo, 17enne uccide padre con un machete: fermato con la fidanzata #Rovigo - ItaIiaSovrana : RT @IlPrimatoN: La vittima, padre di cinque figli, era in cattivi rapporti con l'omicida da almeno un anno - MarioRo22315926 : RT @DomaniGiornale: Il minore è stato subito identificato e arrestato dalle forze dell’ordine. Dopo l’omicidio si è dato alla fuga con la s… - Rom_Lisa : RT @DomaniGiornale: Il minore è stato subito identificato e arrestato dalle forze dell’ordine. Dopo l’omicidio si è dato alla fuga con la s… - DomaniGiornale : Il minore è stato subito identificato e arrestato dalle forze dell’ordine. Dopo l’omicidio si è dato alla fuga con… -

Ultime Notizie dalla rete : Rovigo 17enne

- I due fidanzati avrebbero premeditato l'uccisione di Edis Cavazza, 45 enne nato a Medicina ... l'autore materiale, sarebbe il figlio, Annalisa Guarnieri , la fidanzata polesana di 26 ...... situato a. Un uomo di 46 anni è stato massacrato dal figlio a colpi di machete, in seguito ... I due hanno iniziato a discutere sul retro di una roulotte, quando ilha impugnato un ...E' stato fermato dalla polizia il 17enne che era fuggito dopo aver ucciso con un machete il padre al culmine di una lite nella serata di ieri in un campo rom alle porte di Rovigo. La fuga in auto del ...Il minorenne, hanno riferito alcuni testimoni, sarebbe fuggito a bordo di una ‘Opel’ Zafira station wagon. Sul posto è al lavoro la polizia scientifica e gli agenti della squadra mobile, che stanno se ...