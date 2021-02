Roberta Siragusa è stata avvolta dalle fiamme quando era ancora viva

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Quasi in corrispondenza con i funerali, arrivano i primi risultati dall’autopsia.Siracusa, 17 anni uccisa dal ragazzo di 19enne nella notte tra il 23 e il 24 gennaio, sarebbe morta per asfissia. Asfissia causata dal fumo delleche l’hanno– sembra – che fosse. Quelle che sta emergendo dall’esame autoptico effettuato a Messina è chenon siastrangolata (mancano i segni sul collo), e che forse,cosparsa di benzina fosse. Forse era solo svenuta dopo che il ragazzo 19enne l’aveva stordita con un colpo alla testa, proprio lì vicino al dirupo nelle campagne di Caccamo (Palermo), dove poi è stato trovato il ...

L'omicidio diha sconvolto la comunità di Caccamo, provincia di Palermo . Come vi abbiamo raccontato, la 17enne è stata rinvenuta senza vita e semi - carbonizzata in un burrone: il killer è Pietro ...Dietro l 'omicidio della 17enne, ritrovata senza vita in un burrone nelle campagne di Caccamo (Palermo) il 23 gennaio scorso, si ricompone progressivamente un quadro di elementi sconcertanti. Non ultima, l'evidenza ...