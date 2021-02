Provare ad andare sulla luna e finire all’istituto Bruscolotti (Di venerdì 5 febbraio 2021) C’è nella nostra cinematografia contemporanea un filo sottile che possiamo fare retroagire a Fellini. In questo contesto vogliamo segnalare “Il grande passo” del regista Antonio Padovan che cura anche la sceneggiatura con Marco Pettenello. Mario (Stefano Fresi) ha una ferramenta e vive con la madre ed un collaboratore asiatico a Roma tra un gelato all’amarena e il tran tran quotidiano. Un giorno un avvocato veneto (Roberto Citran) gli telefona ricordandogli legami che aveva seppellito: ha un fratello Dario (Giuseppe Battiston) che è ad un passo dall’essere internato perché ha fatto scoppiare un incendio in un campo deserto del Polesine tentando di andare sulla luna. Mario parte e pian piano dalla diffidenza reciproca si crea un legame nuovo basato su quello di sangue del padre lunatico Umberto. La conoscenza si lega ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 febbraio 2021) C’è nella nostra cinematografia contemporanea un filo sottile che possiamo fare retroagire a Fellini. In questo contesto vogliamo segnalare “Il grande passo” del regista Antonio Padovan che cura anche la sceneggiatura con Marco Pettenello. Mario (Stefano Fresi) ha una ferramenta e vive con la madre ed un collaboratore asiatico a Roma tra un gelato all’amarena e il tran tran quotidiano. Un giorno un avvocato veneto (Roberto Citran) gli telefona ricordandogli legami che aveva seppellito: ha un fratello Dario (Giuseppe Battiston) che è ad un passo dall’essere internato perché ha fatto scoppiare un incendio in un campo deserto del Polesine tentando di. Mario parte e pian piano dalla diffidenza reciproca si crea un legame nuovo basato su quello di sangue del padretico Umberto. La conoscenza si lega ...

