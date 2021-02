"Non faccio le cose a metà". Salvini, i ministeri nel mirino: il messaggio a Draghi, schiaffoni a Zingaretti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Subito guerriglia, dichiarazioni e risposte, posizionamenti e diktat. Mario Draghi non avrà problemi a trovare i numeri per la sua maggioranza. Il problema, semmai, sarà gestire questi numeri: troppi fattori, infatti, paiono difficili, se non impossibili, da conciliare. Per esempio, come possono stare insieme M5s e Lega? E ancora, come possono convivere con costrutto Carroccio e Pd? Un rebus di non semplice soluzione. Soprattutto alla luce delle dichiarazioni dei leader. Nicola Zingaretti ha infatti chiesto al premier incaricato di "definire il perimetro della maggioranza", suggerendo inoltre punti programmatici piuttosto spigolosi per la Lega. Insomma, quello di Zingaretti è parso un tentativo di "tenere fuori" Matteo Salvini. E non è un caso che a stretto giro abbia risposto proprio Salvini. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Subito guerriglia, dichiarazioni e risposte, posizionamenti e diktat. Marionon avrà problemi a trovare i numeri per la sua maggioranza. Il problema, semmai, sarà gestire questi numeri: troppi fattori, infatti, paiono difficili, se non impossibili, da conciliare. Per esempio, come possono stare insieme M5s e Lega? E ancora, come possono convivere con costrutto Carroccio e Pd? Un rebus di non semplice soluzione. Soprattutto alla luce delle dichiarazioni dei leader. Nicolaha infatti chiesto al premier incaricato di "definire il perimetro della maggioranza", suggerendo inoltre punti programmatici piuttosto spigolosi per la Lega. Insomma, quello diè parso un tentativo di "tenere fuori" Matteo. E non è un caso che a stretto giro abbia risposto proprio. ...

