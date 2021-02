I funerali di Roberta Siragusa: “Non esiste separazione finché esiste il ricordo” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Non esiste separazione finché esiste il ricordo“, questa la scritta che campeggiava su un lenzuolo, per i funerali di Roberta. Roberta è andata incontro alla morte a soli 17 anni durante una normale uscita col suo fidanzato. Quel fidanzato che avrebbe dovuto proteggerla, amarla e rispettarla, e che invece adesso è sospettato essere il suo omicida. Un omicidio efferato, un corpo martoriato, dilaniato, bruciato. Il volto tumefatto, i capelli rasati, ma lui che dice: “Non sono stato io. Roberta si è uccisa”. Ma le ferite sul corpo della ragazzina non sono compatibili con un suicidio. Chiaramente, come ha sottolineato il gip, i capelli rasati rappresentano “il disprezzo che l’assassino aveva nei ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Nonil“, questa la scritta che campeggiava su un lenzuolo, per idiè andata incontro alla morte a soli 17 anni durante una normale uscita col suo fidanzato. Quel fidanzato che avrebbe dovuto proteggerla, amarla e rispettarla, e che invece adesso è sospettato essere il suo omicida. Un omicidio efferato, un corpo martoriato, dilaniato, bruciato. Il volto tumefatto, i capelli rasati, ma lui che dice: “Non sono stato io.si è uccisa”. Ma le ferite sul corpo della ragazzina non sono compatibili con un suicidio. Chiaramente, come ha sottolineato il gip, i capelli rasati rappresentano “il disprezzo che l’assassino aveva nei ...

