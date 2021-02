(Di venerdì 5 febbraio 2021) Sabato 6 febbraio alle ore 16:00 si giocherà la sfida fra le prime della classe, Monza ed Empoli. il match vedrà contrapposti due tra i migliori allenatori della cadetteria: Cristian Brocchi e. Monza-Empoli dove vederla Conferenza Cristian Brocchi, allenatore Monza Sulla gara di domani: “Sicuramente domani sarà una bella partita dove si affrontano due squadre forti e che stanno facendo molto bene. Per noi sarà bello affrontare i primi della classe. All’andata avevamo fatto un’ottima gara, ma dopo un girone le cosecambiate, entrambi siamo migliorati, di conseguenza sarà una bella partita e vorrei essere ancora un giocatore per poterla giocare”. Sul tecnico dell’Empoli: “è bravo, fa giocar bene le squadre e lo apprezzo perché dà un identità di gioco alle squadre che ...

MoliPietro : Alessio Dionisi: “No ai paragoni con Sarri, sono agli inizi” - EmpoliCalcio : RT @Lega_B: ?? La votazione dei tifosi ha decretato che il miglior allenatore di gennaio della #SerieBKT è Alessio #Dionisi dell'@EmpoliCalc… - Lega_B : ?? La votazione dei tifosi ha decretato che il miglior allenatore di gennaio della #SerieBKT è Alessio #Dionisi dell… - magicmommi : @PandolfiRudy Alessio Dionisi - EdoKaedo : RT @GianmarcoLotti: Un esempio della bella persona (oltre che allenatore molto bravo) che è Alessio Dionisi -

Il tecnico azzurro Alessio Dionisi ha parlato alla vigilia della sfida di domani contro il Monza.

Domani pomeriggio, alle ore 16, all'U-Power Stadium il Monza di Cristian Brocchi ospiterà l'Empoli di Alessio Dionisi, il match è valido per la 21.a giornata del campionato di Serie B. Il match dell'U-Power Stadium si preannuncia come il big match di questa 21.a giornata del campionato.

"La squadra sta bene" – ha dichiarato Dionisi.