VIDEO Etoile des Besseges, Dupont vince la seconda tappa: highlights e sintesi. Nizzolo 3°, bene Nibali (Di giovedì 4 febbraio 2021) Timothy Dupont ha vinto la seconda tappa dell’Etoile des Besseges. Il belga della Bingoal-WB si è imposto in volata, riuscendo ad avere la meglio su Pierre Barbier (Delko) e sul nostro Giacomo Nizzolo (Qhubeka-Assos). Da segnalare una brutta caduta all’ultimo chilometro, che ha spezzato il gruppo. Grande lavoro di vincenzo Nibali, che ha tentato di lanciare il compagno di squadra Mads Pedersen. Di seguito il VIDEO con gli highlights e l’ultimo chilometro della seconda tappa dell’Etoile des Besseges. VIDEO highlights seconda tappa Etoile DE Besseges: ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Timothyha vinto ladell’des. Il belga della Bingoal-WB si è imposto in volata, riuscendo ad avere la meglio su Pierre Barbier (Delko) e sul nostro Giacomo(Qhubeka-Assos). Da segnalare una brutta caduta all’ultimo chilometro, che ha spezzato il gruppo. Grande lavoro dinzo, che ha tentato di lanciare il compagno di squadra Mads Pedersen. Di seguito ilcon glie l’ultimo chilometro delladell’desDE: ...

manu_etoile : RT @RadioSavana: Palazzo Chigi, centinaia di giornalisti assembrati per ascoltare le inutili parole di Conte, Covid non c'è. Devono essere… - manu_etoile : RT @AndreON57802640: Proviamo a mettere ordine nella nostra mente, cerchiamo di capire chi è Draghi, questo filmato ci può aiutare https://… - manu_etoile : RT @VezzoliNarciso: Breve storia triste : hanno vinto . Punto. ?????????????????? - manu_etoile : RT @VittorioSgarbi: Spero che il ministro della Giustizia invii già domattina degli ispettori. - manu_etoile : RT @perchetendenza: #vileaffarista: Per chi ricorda queste parole di Francesco Cossiga su Mario Draghi -