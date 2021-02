‘Uomini e Donne’, Riccardo Guarnieri parla per la prima volta di un serio problema di salute che lo ha recentemente colpito. E su Ida Platano e Roberta Di Padua… (Di giovedì 4 febbraio 2021) Riccardo Guarnieri – protagonista del Trono Over di Uomini e Donne – ha raccontato, per la prima volta, un momento complicato della sua vita. Intervistato, dal magazine del programma, ha dichiarato di essere stato recentemente sottoposto ad un’operazione al cuore. Riccardo ha scoperto di avere un problema cardiaco durante una visita di routine: ” Inizialmente, presi la cosa sottogamba, anche perché il soffio al cuore è molto comune e nella mia famiglia quasi tutti lo hanno.“ Dopo due anni la situazione si è aggravata e gli è stato diagnosticato un rigurgito di sangue nel cuore, il tempo di ripresa è stato lento. Le sue parole sono state: Dopo l’operazione, all’inizio ho avuto paura perché mi rendevo conto che non riuscivo più a fare quello che facevo ... Leggi su isaechia (Di giovedì 4 febbraio 2021)– protagonista del Trono Over di Uomini e Donne – ha raccontato, per la, un momento complicato della sua vita. Intervistato, dal magazine del programma, ha dichiarato di essere statosottoposto ad un’operazione al cuore.ha scoperto di avere uncardiaco durante una visita di routine: ” Inizialmente, presi la cosa sottogamba, anche perché il soffio al cuore è molto comune e nella mia famiglia quasi tutti lo hanno.“ Dopo due anni la situazione si è aggravata e gli è stato diagnosticato un rigurgito di sangue nel cuore, il tempo di ripresa è stato lento. Le sue parole sono state: Dopo l’operazione, all’inizio ho avuto paura perché mi rendevo conto che non riuscivo più a fare quello che facevo ...

