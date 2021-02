Traffico Roma del 04-02-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Luceverdementre Mati dalla redazioneancora intenso Su molte delle consonanti che conducono verso il centro abbiamo code lungo l’Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio quindi via di Boccea Torrevecchia coda anche sulla Cassia 3 La storta e Tomba di Nerone stessa situazione sulla Flaminia da Prima Porta al bivio di Tor di Quinto sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra la Nomentana e l’uscita Tiburtina e poi tra Tuscolana e Ardeatina in carreggiata esterna bravi code tra lo svincolo Tor Bella Monaca il bivio per laL’Aquila tutta la turbano dellaL’Aquila rallentamenti e code via Filippo Fiorentini alla tangenziale est in tangenziale dietro lo svincolo via delle Valli Conca d’Oro l’uscita per ora i campi sportivi in direzione Stadio Olimpico abbiamo code anche verso San Giovanni tra ...