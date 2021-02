Recovery, RFI: “Accelerare contratto programma che sblocca risorse” (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Il sistema dei rapporti contrattuali, basato su due contratti di programma, parte servizi e parte investimenti, non è un percorso semplice”. È quanto ha sottolineato la presidente e ad di Rfi Vera Fiorani davanti alle commissioni Bilancio e Trasporti della Camera. “L’azienda – ha spiegato Fiorani – ha impiegato tre anni, dal dicembre 2017 al dicembre 2020, per contrattualizzare l’ultimo contratto di programma e sarebbe il caso di Accelerare questa tempistica in vista dei progetti del Recovery Plan perché il contratto di programma è lo strumento che rende operative le risorse”. Nel dettaglio, ha affermato l’ad, “il portafoglio progetti di Rfi già gestito dal contratto di programma vigente identifica ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Il sistema dei rapporti contrattuali, basato su due contratti di, parte servizi e parte investimenti, non è un percorso semplice”. È quanto ha sottolineato la presidente e ad di Rfi Vera Fiorani davanti alle commissioni Bilancio e Trasporti della Camera. “L’azienda – ha spiegato Fiorani – ha impiegato tre anni, dal dicembre 2017 al dicembre 2020, per contrattualizzare l’ultimodie sarebbe il caso diquesta tempistica in vista dei progetti delPlan perché ildiè lo strumento che rende operative le”. Nel dettaglio, ha affermato l’ad, “il portafoglio progetti di Rfi già gestito daldivigente identifica ...

