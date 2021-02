Niente paletti | te la vedi tu Ma attento Retroscena Mattarella | il consiglio a Draghi | dal Quirinale filtra un inquietante sospetto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Nessun paletto, né sul programma né sui ministri né sui tempi per formare il governo. Ma Sergioal premier incaricato Marioha dato un: il suo esecutivo deve essere "politico", e non "tecnico". Questo per permettergli di trovare in Parlamento una maggioranza larga e stabile, che al momento non c'è. Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera, descrive così il confronto altra il Capo dello Stato e l'ex numero uno della Bce, il faccia a faccia (evidentemente preparato da tempo, una volta annusata l'aria) che ha sbloccato la crisi e superato, almeno formalmente e per il momento, lo stallo delle dimissioni di Giuseppe Conte da Palazzo Chigi e la irrisolta mediazione di Roberto Fico. "Per il programma e i ministri te la devi vedere tu, in libertà - scrive Breda, ...