Luisa Corna canta la magia dell'amore indistruttibile in 'Senza un noi' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si intitola ' Senza un noi ' il nuovo singolo Luisa Corn a tratto dal suo nuovo album 'Le cose vere' in uscita il 5 febbraio. Il video , che Tgcom24 vi presenta in anteprima , prendendo spunto dal testo del brano racconta ed esalta la magia dell'amore come di un sentimento che sopravvive in tutta la sua esSenza, oltre il tempo, oltre il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si intitola 'un noi ' il nuovo singoloCorn a tratto dal suo nuovo album 'Le cose vere' in uscita il 5 febbraio. Il video , che Tgcom24 vi presenta in anteprima , prendendo spunto dal testo del brano racconta ed esalta lacome di un sentimento che sopravvive in tutta la sua es, oltre il tempo, oltre il ...

recmediapromo : Estratto dall'Album 'Le cose vere', ecco il video di 'Senza un noi' in anteprima su #tgcom24 e da domani su YouTube… - radiortm : Giovedì 4 febbraio ore 18.00 Luisa Corna su RTM per presentare il nuovo album. * #rtm #luisacorna #rtmonair… - ZoPPoDiMeRDa : @IlCantanteRai1 @milly_carlucci Luisa Corna - ___giacomini___ : @brisque_luisa corna - wordsandmore1 : ? FB: @RECmedia – IG: @recmedia_comunicazioni – IG: @luisa_corna – IG: @narinternational - In radio #SenzaUnNoi (… -