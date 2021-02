“Lo umiliava per i suoi voti bassi”: prof di liceo indagato per il suicidio di un 17enne (Di giovedì 4 febbraio 2021) Deriso costantemente da chi lo doveva sostenere e accompagnare nel percorso scolastico e di formazione personale. E’ l’accusa che la Procura di Roma muove a un insegnante di un liceo di Roma, indagato per istigazione al suicidio di un ragazzo di 17 anni avvenuto due anni fa. Le indagini sono state lunghe perché solo dopo qualche tempo alcuni compagni di scuola hanno deciso di parlare e raccontare cosa accadeva in classe, almeno stando agli atti dell’inchiesta. Hanno parlato di umiliazioni, maltrattamenti verbali, prese in giro sul profitto dello studente. Episodi che avrebbero messo a dura prova il ragazzino, ne avrebbero scosso l’equilibrio emotivo, avrebbero ulteriormente infragilito la fiducia in se stesso dello studente. Una situazione che, nell’ipotesi dei pm di Roma, hanno portato il ragazzino a togliersi la vita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Deriso costantemente da chi lo doveva sostenere e accompagnare nel percorso scolastico e di formazione personale. E’ l’accusa che la Procura di Roma muove a un insegnante di undi Roma,per istigazione aldi un ragazzo di 17 anni avvenuto due anni fa. Le indagini sono state lunghe perché solo dopo qualche tempo alcuni compagni di scuola hanno deciso di parlare e raccontare cosa accadeva in classe, almeno stando agli atti dell’inchiesta. Hanno parlato di umiliazioni, maltrattamenti verbali, prese in giro sulitto dello studente. Episodi che avrebbero messo a dura prova il ragazzino, ne avrebbero scosso l’equilibrio emotivo, avrebbero ulteriormente infragilito la fiducia in se stesso dello studente. Una situazione che, nell’ipotesi dei pm di Roma, hanno portato il ragazzino a togliersi la vita ...

Giuseppe Scarpa per 'il Messaggero' suicidio 3 Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che Luca, 17 anni, arrivasse a tanto. Con una corda stretta al collo per farla finita. Sul perché di quel gesto estremo le indagini sono andate avanti ed è emersa

Un ragazzo di 17 anni che si toglie la vita. E una storia di umiliazioni che potrebbe essere la causa di quella tragedia. E la procura di Roma ora indaga per istigazione al suicidio e maltrattamenti e che accusa uno degli insegnanti del giovanissimo. La storia risale al luglio del 2019 e ha come sfondo un liceo dell'Eur: quando un adolescente, con ...

L'insegnante di una scuola romana è indagato per istigazione al suicidio nell'ambito delle indagini sulla morte di un 17enne. Lo riporta il Corriere della Sera: il professore di matematica, secondo la ...

