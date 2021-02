Juve-Roma, El Shaarawy ci prova: Smalling e Pedro lavorano a parte (Di giovedì 4 febbraio 2021) El Shaarawy corre verso la Juve, una falcata per volta. L’attaccante ha svolto oggi la prima parte dell’allenamento a Trigoria in modo individuale, poi si è aggregato al resto del gruppo. Fonseca spera di averlo a disposizione nella delicata sfida con la Juve, soprattutto alla luce delle assenze in avanti, come quella di Pedro. Il Faraone ci prova, anche se è impensabile che possa essere al meglio della condizione. Da questa estate non disputa partite ufficiale, dopo l’addio alla Cina è arrivato a Roma in attesa della firma, saltata all’ultimo a settembre, e nel frattempo si è allenato per farsi trovare ponto in caso di ricongiungimento ai colori giallorossi. Questo gli ha permesso di avere una condizione accettabile, ma lontana da quella vista nel suo ultimo periodo a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 febbraio 2021) Elcorre verso la, una falcata per volta. L’attaccante ha svolto oggi la primadell’allenamento a Trigoria in modo individuale, poi si è aggregato al resto del gruppo. Fonseca spera di averlo a disposizione nella delicata sfida con la, soprattutto alla luce delle assenze in avanti, come quella di. Il Faraone ci, anche se è impensabile che possa essere al meglio della condizione. Da questa estate non disputa partite ufficiale, dopo l’addio alla Cina è arrivato ain attesa della firma, saltata all’ultimo a settembre, e nel frattempo si è allenato per farsi trovare ponto in caso di ricongiungimento ai colori giallorossi. Questo gli ha permesso di avere una condizione accettabile, ma lontana da quella vista nel suo ultimo periodo a ...

juventusfc : Storia di #JuveRoma Storia di #DUELS - Gazzetta_it : #Amarcord #JuveRoma e la guerra postuma per il gol (annullato) di #Turone - JuventusTV : Delle Alpi, Olimpico, Stadium: il personale record di @delpieroale contro i giallorossi. ?? Scopritelo on demand,… - nonmolare : RT @AliprandiJacopo: ?? Prima uscita ufficiale di Stefano #Scalera da Head of Government Affairs della #ASRoma. Il dirigente oggi ha prese… - Notiziedi_it : Juve-Roma, Pirlo pronto a rivoluzionare la squadra: Morata, se ci sei, batti un colpo -