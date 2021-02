Francesca Fioretti, l’ex compagna di Astori ritrova l’amore con Kolarov (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – A distanza di tre anni dalla scomparsa del compagno Davide Astori – il capitano della Fiorentina scomparso tre anni fa per un problema cardiaco – Francesca Fioretti pare che abbia fatto nuovamente spazio nel suo cuore ad un altro uomo. Si tratta del terzino neroazzurro Alksandar Kolarov, con il quale l’attrice casertana è stata beccata, nei giorni scorsi, in un saluto affettuoso dai fotografi del settimanale Chi. Il terzino dell’Inter, dopo aver trascorso insieme un pomeriggio a Milano, l’ha riaccompagnata in Stazione centrale. Insomma, la Fioretti pare aver ritrovato il sorriso e la serenità accanto al nerazzurro che, separato da tempo, ha due figli: Una e Nikola. Si tratta di un enorme passo avanti per la giovane attrice ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – A distanza di tre anni dalla scomparsa del compagno Davide– il capitano della Fiorentina scomparso tre anni fa per un problema cardiaco –pare che abbia fatto nuovamente spazio nel suo cuore ad un altro uomo. Si tratta del terzino neroazzurro Alksandar, con il quale l’attrice casertana è stata beccata, nei giorni scorsi, in un saluto affettuoso dai fotografi del settimanale Chi. Il terzino dell’Inter, dopo aver trascorso insieme un pomeriggio a Milano, l’ha riacta in Stazione centrale. Insomma, lapare averto il sorriso e la serenità accanto al nerazzurro che, separato da tempo, ha due figli: Una e Nikola. Si tratta di un enorme passo avanti per la giovane attrice ...

