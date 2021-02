Cagliari, per te c'è un 'doppio' Asamoah (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cagliari - Già da qualche giorno si allenava ad Assemini in attesa di mettere nero su bianco la sua volontà di legarsi al club rossoblù e ieri pomeriggio è arrivata la tanto attesa fumata bianca: ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 febbraio 2021)- Già da qualche giorno si allenava ad Assemini in attesa di mettere nero su bianco la sua volontà di legarsi al club rossoblù e ieri pomeriggio è arrivata la tanto attesa fumata bianca: ...

Asabob20 : Ho avuto l’opportunità di conoscere in questi giorni Cagliari, città e persone fantastiche! Non vedo l’ora d’inizia… - romeoagresti : #Juve e #Cagliari hanno definito in tempo l’accordo per il prestito di #Rugani fino a giugno // Rugani joins Caglia… - savethepisqua : Passeggiando passeggiando, approfittando della giornata quasi estiva, arrivate fino all’Avis di via Talete e donate… - sportli26181512 : #Cagliari, per te c'è un 'doppio' Asamoah: Terzino o mezzala, una volta tornato al top della condizione il ghanese… - SanremoAncheNoi : RT @MuseoArcheoCa: Se pensiamo ad una fontana ?? immaginiamo subito l'acqua che zampilla... per #McomeMuseo abbiamo proprio la Z di Zampill… -