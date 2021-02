Biraghi: «Con la Juve non era la vera Fiorentina. Per lo scudetto dico…» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina, torna sulla sfida dei viola contro la Juve e dice la sua sulla lotta scudetto Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Cristiano Biraghi ha parlato della vittoria della sua Fiorentina sulla Juve e della lotta scudetto. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juve VAI SU JuveNTUSNEWS24 vera Fiorentina – «Non è né quella vista con la Juve, dove abbiamo fatto una gara eccezionale e proprio per quello irripetibile. E nemmeno quella di Napoli: ci è andato tutto male e abbiamo preso 6 gol su 7 tiri». scudetto – «Risposta davvero complicata. Sulla carta l’Inter è la più forte con la Juve. Ma il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cristiano, esterno della, torna sulla sfida dei viola contro lae dice la sua sulla lottaIntervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Cristianoha parlato della vittoria della suasullae della lotta. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24– «Non è né quella vista con la, dove abbiamo fatto una gara eccezionale e proprio per quello irripetibile. E nemmeno quella di Napoli: ci è andato tutto male e abbiamo preso 6 gol su 7 tiri».– «Risposta davvero complicata. Sulla carta l’Inter è la più forte con la. Ma il ...

