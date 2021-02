Tragedia a Roma: 51enne cade, sbatte la testa e muore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ stato colto da un malore e ha probabilmente sbattuto la testa. E’ stato trovato così, senza vita, nell’appartamento dove lavorava come badante di una persona anziana, un uomo italiano di 51 anni. La triste scoperta è stata fatta questa mattina dopo le 12 a Roma, in via Fontecchio, dove sono intervenuti gli agenti di Polizia. La salma del 51enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria ed è stata disposta l’autopsia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ stato colto da un malore e ha probabilmente sbattuto la. E’ stato trovato così, senza vita, nell’appartamento dove lavorava come badante di una persona anziana, un uomo italiano di 51 anni. La triste scoperta è stata fatta questa mattina dopo le 12 a, in via Fontecchio, dove sono intervenuti gli agenti di Polizia. La salma delè stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria ed è stata disposta l’autopsia. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Tragedia a Roma: 51enne cade, sbatte la testa e muore - italiaserait : Tragedia sfiorata a Roma, cosa è successo - ElphabaLondon : @SGOwnsMySoul Che tragedia, poi in questa situazione dove non si puo' viaggiare, non ci si puo' abbracciare. Speria… - NOTONLYMARSHALL : ROMA, FUOCO E FIAMME IN UNA CELLA DEL CARCERE DI REBIBBIA. SAPPE: “SFIORATA TRAGEDIA”. INTOSSICATI SETTE POLIZIOTT… - Coscientemente : RT @Italia_Notizie: Scende dal taxi e spara. Follia per le vie di Roma -