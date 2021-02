Traffico Roma del 03-02-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane code per incidente sulla Tiburtina tra via Majetti e via Cannizzaro verso il centro città rallentamenti per incidente anche in via Francesco Cilea all’altezza di via Maurice Ravel in direzione di viale castelporzianorallentato sul lungotevere tra Castel Sant’Angelo e Trastevere verso Porta Portese lavori sul manto stradale lungo viale Palmiro Togliatti chiuso fino alle 23 tra via dei Pioppi la via Casilina verso la via Tuscolana code per lavori sulla viadotto della Magliana da via Newton a via del Cappellaccio verso l’Eur anche ad Acilia lavori in corso sulla via del mare ...