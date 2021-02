Tik Tok vietato ai minori di 13 anni

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – Tik Tok adotterà misure per bloccare l’accesso agli utenti minori di 13 anni e valuterà l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell’età. Inoltre, lancerà una campagna informativa per sensibilizzare genitori e figli. E’ quanto ha comunicato la piattaforma di video sharing al Garante della protezione dei dati personali, dopo il provvedimento di blocco imposto nei giorni scorsi dall’Autorità. L’Autorità si è, in ogni caso, riservata di verificare l’effettiva efficacia delle misure annunciate. BLOCCO DEGLI UTENTI

Per identificare con ragionevole certezza gli utenti sotto i 13 anni, successivamente a questa prima verifica,si è impegnato a valutare ulteriormente l'uso di sistemi di intelligenza ...adotterà misure per bloccare l'accesso agli utenti minori di 13 anni e valuterà l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell'età. Inoltre, lancerà una campagna ...Tempi bui per Tik Tok, il social più in voga del momento che però ultimamente si ritrova continuamente al centro dell’attenzione per essere piattaforma di lancio di sfide mortali. Dopo la blackout ...Il Garante Privacy ha ottenuto da TikTok quanto richiesto: la verifica puntuale dell'età degli utenti e l'uso dell'IA per cercare chi mente.