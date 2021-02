Grande Fratello Vip, i concorrenti ricordano il fratello di Dayane e pensano di abbandonare il reality (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Oggi la casa del Grande fratello Vip è stata travolta da una brutta notizia, ovvero la morte di Lucas, il fratello di Dayane Mello, di soli 27 anni. La concorrente è stata informata dell’accaduto ed è successivamente uscita dalla casa. Una volta rientrata, Dayane ha ricevuto l’abbraccio e il supporto di tutti gli inquilini, che le hanno fatto capire che, non potendo andare in Brasile per via del covid, sarebbe conveniente per lei restare insieme ai suoi amici in casa, per non restare sola a Milano. Dayane ha deciso quindi di restare, per il momento, in casa e così in serata tutti i ragazzi hanno acceso una lanterna in memoria di Lucas. Viene fatta volare una lanterna in cielo in ricordo del fratello di ... Leggi su trendit (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Oggi la casa delVip è stata travolta da una brutta notizia, ovvero la morte di Lucas, ildiMello, di soli 27 anni. La concorrente è stata informata dell’accaduto ed è successivamente uscita dalla casa. Una volta rientrata,ha ricevuto l’abbraccio e il supporto di tutti gli inquilini, che le hanno fatto capire che, non potendo andare in Brasile per via del covid, sarebbe conveniente per lei restare insieme ai suoi amici in casa, per non restare sola a Milano.ha deciso quindi di restare, per il momento, in casa e così in serata tutti i ragazzi hanno acceso una lanterna in memoria di Lucas. Viene fatta volare una lanterna in cielo in ricordo deldi ...

