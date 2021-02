Crisi di governo, Mario Draghi accetta l’incarico di Mattarella: “Vincere la pandemia, rilanciando il Paese” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo l’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Mario Draghi ha comunicato di aver accettato l’incarico di formare un nuovo governo. Il colloquio tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi è durato un’ora e dieci minuti. “Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia che mi Leggi su 2anews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo l’incontro con il presidente della Repubblica, Sergioha comunicato di avertodi formare un nuovo. Il colloquio tra il presidente della Repubblica Sergioed il presidente del Consiglio incaricatoè durato un’ora e dieci minuti. “Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia che mi

mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - marcotravaglio : UN NO GENTILE MA NETTO Non è vero che l’esplorazione di Fico sia stata totalmente inutile. Non ci ha ridato un gove… - you_trend : ?? #Mattarella: si aprono due strade. O dare vita a un governo adeguato per fronteggiare la crisi sociale, economica… - hellmentary : RT @_rainperfume: giochino qual è la prima crisi di governo di cui avete memoria io ricordo bene la sera in cui cadde il governo berlusconi… - 16blu : RT @fanpage: Beppe Grillo dice NO a Mario #Draghi -