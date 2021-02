Confcommercio Fvg | “Con Draghi un governo anche di prospettiva”

Leggi su udine20

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Mario, Presidente della Banca Centrale Europea«La possibile entrata in scena di Marioè una buona notizia per le imprese messe all’angolo dalla crisi economica e dall’emergenza sanitaria. Un periodo di così grande difficoltà richiede persone straordinarie, di capacità provata, con un grande senso dello Stato. Non c’è dubbio che, con il suo curriculum, incarni perfettamente queste caratteristiche e il capo dello Stato, che ha gestito nel rispetto delle regole costituzionali queste settimane di crisi, ha visto in lui la soluzione più alta per restituire credibilità al nostro Paese, per consentirgli di presentarsi in Europa con un Recovery plan accompagnato dalle necessarie e urgenti riforme. Un presidente, Sergio Mattarella, che ha dimostrato grande saggezza e ha ...