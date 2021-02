Alberto Matano | l’attrice ha un debole per lui | l’affermazione in diretta

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) In attesa della nuova puntata de La vita inha diffuso via Instagram una romantica dichiarazione a lui indirizzata. Lo scapolo d’orovanta tra le sue ammiratrici anche una bellissima attrice. In attesa dell’odierna puntata de La vita in, il popolare conduttore ha caricato nelle sue storie di Instagram L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

giuliog : Andrea Delogu, sotto la felpa niente: il commento malandrino di Alberto Matano - pairsonnalitesF : Alberto Matano | Andrea Delogu | posta una foto e il commento del giornalista infiamma il web: Il conduttore rompe… - pairsonnalitesF : Alberto Matano gay? Il conduttore rompe il silenzio: Alberto Matano è omosessuale? ... si sia lasciata andare ad un… - infoitcultura : Amadeus lascia Sanremo? C'è Alberto Matano/ Consigliere Rai 'Delirio di onnipotenza' - pl1952 : La figuraccia di Alberto Matano - Video - Striscia la Notizia: -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano

La decisione di Milly Carlucci Durante la puntata de La vita in diretta , in onda lunedì pomeriggio, parlando con il conduttore del programma,, la Carlucci ha fatto sapere che il suo ...Andrea Delogu posta una foto sul web ela commenta Ieri Andrea Delogu, che è sempre molto attiva sui social, ha postato una foto molto bella dove lei indossa una felpa rossa che le sta ...In attesa della nuova puntata de La vita in diretta, Alberto Matano ha diffuso via Instagram una romantica dichiarazione a lui indirizzata.Milly Carlucci ha deciso di riportare in gara la maschera del Baby Alieno con un altro personaggio al suo interno, dopo il ritiro dalla gara dei ...