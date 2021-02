Vaccino, Bertolaso: “Entro giugno a tutti i lombardi, ma se mancano forniture…” (Di martedì 2 febbraio 2021) MILANO – “Vaccinare 10,5 milioni di lombardi entro la fine giugno è fattibile, e ce la faremo”. Parola di Guido Bertolaso, il superconsulente ingaggiato “a zero euro” (per sua stessa ammissione) dalla Regione Lombardia per gestire la campagna di vaccinazione anti-covid sul territorio, in quella che lo stesso Bertolaso definisce “la più grande operazione di protezione civile mai realizzata in Italia”. Leggi su dire (Di martedì 2 febbraio 2021) MILANO – “Vaccinare 10,5 milioni di lombardi entro la fine giugno è fattibile, e ce la faremo”. Parola di Guido Bertolaso, il superconsulente ingaggiato “a zero euro” (per sua stessa ammissione) dalla Regione Lombardia per gestire la campagna di vaccinazione anti-covid sul territorio, in quella che lo stesso Bertolaso definisce “la più grande operazione di protezione civile mai realizzata in Italia”.

