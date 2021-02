Ultime Notizie Roma del 02-02-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio 4 giorni dopo aver ricevuto l’incarico da esploratore il presidente della Camera Roberto Fico questa sera al Quirinale per conferire con il capo dello Stato Sergio Mattarella abilmente rimetterà lui la palla visto che veti incrociati sembrano bloccare non solo il tavolo del programma per la soluzione della crisi di governo ma anche la parallela trattativa sui nomi per la squadra di governo di eventuale Conte ter Matteo Renzi lo avrebbe detto a Chiara lettera ai parlamentari di Italia viva convocati durante la sospensione dei lavori del tavolo dove va di essere registrato la bocciatura da parte di Italia viva della d’Orlando la prescrizione finora non è stato fatto nessun passo avanti su nessun contenuto ma fino all’ultimo proveremo a vedere se c’è una disponibilità è una ...