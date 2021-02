Se fai un selfie con Salvini mentre sei in malattia, poi vieni reintegrato (Di martedì 2 febbraio 2021) Ora, al di là della circostanza specifica della decisione dell’operaio di andare ad assistere a un comizio di Matteo Salvini – scattandosi anche un selfie postato su Facebook – nonostante fosse in malattia, l’occasione ci permette di fare una riflessione sull’impiego dei social network in orario di lavoro o, comunque, in una condizione che viene tutelata da un contratto di lavoro come i permessi per malattia. I fatti: il selfie in malattia con Salvini è stato scattato e diffuso da Cristian Lanzi alle 16.10 del 18 novembre 2019. L’operaio era in malattia dal 2 ottobre al 6 dicembre 2019. Dunque, il comizio ricadeva all’interno di questo periodo di tempo. LEGGI ANCHE > La storia della spalla dolorante di Salvini per colpa dei ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 2 febbraio 2021) Ora, al di là della circostanza specifica della decisione dell’operaio di andare ad assistere a un comizio di Matteo– scattandosi anche unpostato su Facebook – nonostante fosse in, l’occasione ci permette di fare una riflessione sull’impiego dei social network in orario di lavoro o, comunque, in una condizione che viene tutelata da un contratto di lavoro come i permessi per. I fatti: ilinconè stato scattato e diffuso da Cristian Lanzi alle 16.10 del 18 novembre 2019. L’operaio era indal 2 ottobre al 6 dicembre 2019. Dunque, il comizio ricadeva all’interno di questo periodo di tempo. LEGGI ANCHE > La storia della spalla dolorante diper colpa dei ...

