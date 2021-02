Sci, impianti aperti dal 15 febbraio. I gestori: «Ma la stagione è persa comunque» (Di martedì 2 febbraio 2021) Sci, la riapertura ormai è vicina. Ma c'è poco da festeggiare. Si dovrà sciare distanziati, con le mascherine, contingentati. Non certo facile, insomma. «Penso che... Leggi su ilmattino (Di martedì 2 febbraio 2021) Sci, la riapertura ormai è vicina. Ma c'è poco da festeggiare. Si dovrà sciare distanziati, con le mascherine, contingentati. Non certo facile, insomma. «Penso che...

Daniele_Manca : Seggiovie al 50 % in zona arancione e mascherine FPP2: ecco le linee guida per tornare a sciare - il_piccolo : È prevista per questa settimana la riunione del Cts nella quale gli esperti esamineranno il protocollo messo a punt… - LuigiF97101292 : RT @ArielloGiuliano: @ppdalmon Eh si, è la classica zanzara invernale. Per quello han chiuso impianti di sci..Depongono uova sotto il piatt… - Agenzia_Dire : 'Si parla di aprire le piste da sci in relazione alla zona in cui ci si trova', dice @zaiapresidente. - infoitinterno : Sci, si riparte il 15? Impianti, skipass limitati, distanze e ristorazione: ecco come -