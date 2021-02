Il gatto-vampiro Loki è una star su Instagram

(Di martedì 2 febbraio 2021) Denti aguzzi, occhi di ghiaccio e un’espressione che gela il sangue:, ilpiù tenero di, ha migliaia di follower Ha i denti aguzzi, occhi di ghiaccio e un’espressione che sembra gridare “voglio succhiare il tuo sangue!”. Ma in realtà, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), questo splendido “” nasconde una dolcezza infinita.… L'articolo Corriere Nazionale.

klowlbs : @PalumboClarissa Sembra un gattiro Un gatto vampiro Ok è grave Dean mi ha contagiata con le sue creature inventate aiutoooooooooo -

Ha i denti aguzzi, occhi di ghiaccio e un'espressione che sembra gridare 'voglio succhiare il tuo sangue!'. Ma in realtà, questo splendido 'gatto-vampiro' nasconde una dolcezza infinita. Loki è una ex trovatella, adottata dalla sua attuale mamma umana, Kaetlyn Koch, circa 7 anni fa. Oggi, con quasi 500 mila follower, è una star di Instagram.