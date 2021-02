Donne e precari Profondo rosso per l'occupazione (Di martedì 2 febbraio 2021) Oltre 444mila posti persi nell'anno della pandemia. A pagare di più sono le lavoratrici e gli under 50 Leggi su quotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Oltre 444mila posti persi nell'anno della pandemia. A pagare di più sono le lavoratrici e gli under 50

DonzellaGiusy : @TeresaBellanova No. Le donne e gli uomini, lavoratori disoccupati e precari , sono colpiti dal vostro governo… - Signorelli_M_ : LA POLITICA (TUTTA) È CONSAPEVOLE DELLA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE?? Governare male la crisi sanitaria, non riuscendo… - CarmineTomeo : Occupazione: persi in un anno 444k posti di lavoro, soprattutto quelli precari e quelli occupati da donne, ancora p… - GIULIANOFA : Giovani, donne, precari: ecco chi ha pagato di più la crisi del lavoro @sole24ore - giuliog : RT @sole24ore: Giovani, donne, precari: ecco chi ha pagato di più la crisi del lavoro -