Covid, maxi-festa in un locale con 200 ragazzi: scatta il blitz. Nei guai titolari (Di martedì 2 febbraio 2021) Accalcati dentro ad un locale, senza rispettare il distanziamento sociale. Circa 155 ragazzi, poco più che ventenni, sono stati multati per aver trasgredito le norme anti-Covid. Covid, maxi-festa con 200 ragazzi: scatta il blitz. Nei guai titolari I fatti a Selva di Val Gardena, nella provincia autonoma di Bolzano. I carabinieri della compagnia di Ortisei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Covid maxi Covid, maxi focolaio nella principale casa di riposo a Messina La Repubblica Usa: aiuti anti-Covid, Casa Bianca definisce "produttivo" il confronto coi repubblicani

Il confronto tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e una delegazione di dieci senatori repubblicani in merito al prossimo ...

Rivoli, party clandestino con 80 persone: locale sequestrato e maxi multa al proprietario

Con dieci euro un drink in omaggio e i suggerimenti sulle giustificazioni da fornire alla polizia in caso di controllo: vado «a trovare il partner» o «a fare la spesa» ...

