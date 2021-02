Bassetti, minacce di morte dai no-vax: disposta la scorta – VIDEO (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo l’ospitata a Non è l’Arena, l’infettivologo Bassetti è stato vittima di minacce di morte: disposta la scorta L’infettivologo genovese ha dichiarato sui social questa mattina di aver ricevuto minacce e insulti dai no-vax. Sarebbe accaduto in conseguenza alla sua ospitata a Non è l’Arena, nel quale si è tenuto un dibattito sull’importanza e la L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo l’ospitata a Non è l’Arena, l’infettivologoè stato vittima didilaL’infettivologo genovese ha dichiarato sui social questa mattina di aver ricevutoe insulti dai no-vax. Sarebbe accaduto in conseguenza alla sua ospitata a Non è l’Arena, nel quale si è tenuto un dibattito sull’importanza e la L'articolo proviene da YesLife.it.

serracchiani : La mia sincera solidarietà a Matteo Bassetti per le minacce ricevute. Scienza e conoscenza sono i nostri più grandi… - piersileri : Tutta la mia vicinanza e solidarietà al collega Matteo Bassetti, bersaglio di ignobili insulti e minacce di morte p… - La7tv : #tagada Minacce dai no-vax, il prof. #Bassetti finisce sotto vigilanza: 'Non so neanche bene come definirli: sono p… - ottavio05 : RT @FurlanAnnamaria: Gravi ed inaccettabili, frutto di ignoranza e di un clima avvelenato, le minacce e gli insulti all’infettivologo Matte… - viralvideovlogs : RT @piersileri: Tutta la mia vicinanza e solidarietà al collega Matteo Bassetti, bersaglio di ignobili insulti e minacce di morte per esser… -