Palermo, i dubbi in vista della Ternana: out Rauti per squalifica, Boscaglia ritrova Marconi e Accardi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Palermo si prepara alla sfida di mercoledì contro la Ternana.Palermo, cercasi attacco disperatamente: in trasferta realizzate solo cinque reti in nove gareI rosanero per la sfida contro gli umbri dovranno fare a meno di Nicola Rauti che sarà squalificato dal giudice sportivo dopo l'ammonizione rimediata in quel di Potenza. In fase offensiva mister Boscaglia può contare su diverse alternative, quelle che non ha in difesa dove ha dovuto schierare diversi calciatori fuori ruolo per rimpiazzare alcuni tra gli assenti. Proprio in questa zona di campo stanno migliorando notevolmente le condizioni di Ivan Marconi che potrebbe già partire dall'inizio contro gli umbri, le sue condizioni verranno valutate in questi giorni. Vicino al recupero anche Alberto Almici che potrebbe ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilsi prepara alla sfida di mercoledì contro la, cercasi attacco disperatamente: in trasferta realizzate solo cinque reti in nove gareI rosanero per la sfida contro gli umbri dovranno fare a meno di Nicolache saràto dal giudice sportivo dopo l'ammonizione rimediata in quel di Potenza. In fase offensiva misterpuò contare su diverse alternative, quelle che non ha in difesa dove ha dovuto schierare diversi calciatori fuori ruolo per rimpiazzare alcuni tra gli assenti. Proprio in questa zona di campo stanno migliorando notevolmente le condizioni di Ivanche potrebbe già partire dall'inizio contro gli umbri, le sue condizioni verranno valutate in questi giorni. Vicino al recupero anche Alberto Almici che potrebbe ...

