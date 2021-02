Mara Venier, una giornata agrodolce: “Non essere triste, ci sono qui io” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mara Venier sta vivendo un compleanno agrodolce di una persona molto speciale per lei: ecco di chi si tratta, la foto non lascia dubbi. Mara Venier quest’oggi festeggia il compleanno della persona più speciale della sua vita: stiamo infatti parlando di Nicola Carraro che quest’oggi diventa un anno più anziano. Per festeggiare questo giorno davvero Leggi su youmovies (Di lunedì 1 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sta vivendo un compleannodi una persona molto speciale per lei: ecco di chi si tratta, la foto non lascia dubbi.quest’oggi festeggia il compleanno della persona più speciale della sua vita: stiamo infatti parlando di Nicola Carraro che quest’oggi diventa un anno più anziano. Per festeggiare questo giorno davvero

chetempochefa : 'Non posso cantare la canzone di Sanremo: ho promesso a Mara Venier che mi faccio squalificare a Domenica In.' Mag… - zazoomblog : “L’ho lasciato per amore”. Domenica in Caterina Balivo in lacrime da zia Mara Venier. È lei stessa a raccontarlo -… - FChiusaroli : RT @Il_Boccaccio: Per il vaccino aspetta ed intanto pepe e zenzero...e io che credevo che #Sandokan fosse un eroe, un pirata coraggioso te… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: 'Non posso cantare la canzone di Sanremo: ho promesso a Mara Venier che mi faccio squalificare a Domenica In.' Mago For… - infoitcultura : Domenica In, anticipazioni ed ospiti di Mara Venier nella puntata del 31 gennaio -