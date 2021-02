Atletica | Gianmarco Tamberi | “Devo sistemare gli errori e mettere a punto il salto”

(Di martedì 2 febbraio 2021), reduce dall’ottima prestazione di Ancona, tornerà ora in pedana a Banska Bystrica, ove troverà diversi altri grandi. Tra essi vi saranno alcuni tra i rivali più temibili in ottica Europei indoor di Torun, che si terranno a inizio marzo, come l’ucraino Andriy Protsenko, il bielorusso Maksim Nedasekau e il tedesco Mateusz Przybylko.ha parlato di questo inizio di stagione e dell’appuntamento che lo aspetta all’ANSA. Queste le sue parole: “Voglioil. Glitecnici che c’erano nei tentativi a 2,28 e anche a 2,32 sono evidenti eassolutamente sistemarli. Mi piace l’aggressività con cui attaccavo la curva, da 2,28 in poi, ma manca l’ultimo passo: finché non torno a spingere lì,...

Tamberi, secondo atto. Il campione europeo indoor del salto in alto torna subito in pedana, dopo il 2,32 di Ancona che attualmente vale la migliore prestazione mondiale del 2021. Domani, ...Tamberi la usa tutte le mattine: con un gessetto bianco aggiorna il countdown che porta al via dell'Olimpiade di Tokyo. La (nuova) cerimonia di apertura, dopo il posticipo di un anno causa ...Gianmarco Tamberi, reduce dall'ottima prestazione di Ancona, tornerà ora in pedana a Banska Bystrica, ove troverà diversi altri grandi. Tra essi vi saranno alcuni tra i rivali più temibili in ottica E ...BANSKA BYSTRICA - Con la coccarda dell'atleta con la miglior misura mondiale dell'anno, Gianmarco Tamberi affronta martedì il super-meeting di salto in alto di Banska Bystrica. Il suo 2.32 lo mette in ...