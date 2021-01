Spezia | Italiano | «Ennesima partita dalla quale avremmo potuto ottenere di più»

(Di domenica 31 gennaio 2021) Vincenzoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Udinese: queste le parole del tecnico dei liguri Vincenzoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Udinese: queste le parole del tecnico dei liguri. AMAREZZA – «E’ l’di più. Gara preparata in un solo allenamento, nella ripresameritato il pareggio. Veniamo puniti alla minima disattenzione, non riusciamo mai a mettere una pezza e ci costa caro. Peccato che tra oggi e Roma abbiamo perso qualche punto che cercheremo di conquistare nelle prossime gare». ASSENZE – «Arrivare alla fine in superiorità numerica è stato importante, poi un po’ troppo ingenuo ...

cdsnews : #sportspezia #laspezia #SpeziaCalcio #SerieA - Italiano: 'Gara equlibrata, decisa da un rigore che potevamo… - grizwigga : RT @AleCat_91: La favola dello spezia il bellgiuoco le transizioni veloci ah come giuoca italiano CIMUT LA BEGHE 0-1 GODO MA NESSUNO PARLER… - CampoFattore : Le parole di Italiano dopo #SpeziaUdinese: ?? - Spezia_1906 : Italiano: “Gara equilibrata decisa da un episodio. Poco incisivi sotto porta” - zazoomblog : Spezia - Udinese 0 - 1: De Paul riporta Gotti al successo Italiano ko - #Spezia #Udinese #riporta #Gotti -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Italiano

Vincenzoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Udinese: queste le parole del tecnico dei liguriLocon Vincenzoè arrivato in A e si può salvare, nonostante la sconfitta di oggi. Anche il derby con il Genoa era stato perso in casa, quello con la Sampdoria vinto, la squadra va ...Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Udinese: queste le parole del tecnico dei liguri ...L’Udinese è forse la squadra più difficile da affrontare. Con Luca Gotti difende in maniera convinta anche per un centinaio di minuti, ha fermato l’Inter e ...