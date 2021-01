Problemi Fastweb oggi 31 gennaio | Internet non funziona

Leggi su optimagazine

(Di domenica 31 gennaio 2021) Registriamo31, in pieno orario di pranzo. Non dovrebbe trattarsi di un guasto assai diffuso (le segnalazioni non sono così tante da lasciar pensare ad un problema di copertura nazionale), ma ci sono comunque utenti che stanno sperimentando il disturbo, e ci è sembrato giusto dar loro voce. Come riportato da ‘downdetector.it‘, idi31rigardano principalmente la rete, ed il suomento, non propriamente eccelso. Le segnalazioni rilevano che i disservizi su cui più si sta indugiando siano relativi alla rete, in alcuni casi assente ed in altri troppo lenta. In questi casi non serve farsi prendere dal panico, ma ...