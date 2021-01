Finale Prada Cup 2021: programma, orari e dove vederla (Di domenica 31 gennaio 2021) Innegabile la crescita fata dagli uomini e dalla barca di Luna Rossa. Soprattutto dopo il 4-0 dei giorni scorsi che ha portato il team italiano direttamente alla Finale Prada Cup 2021. Ecco tutto il programma delle regate, gli orari e dove vederla in tv. Finale Prada Cup 2021: che cosa ci aspetta? “Dopo le prime regate pensavo che Luna Rossa fosse inferiore a Ineos ma mi devo ricredere: si partirà alla pari” ha dichiarato dice Cino Ricci, 86 anni, skipper di Azzurra nel lontano 1983, la prima sfida italiana in Coppa America. “Gli italiani hanno regatato mentre gli inglesi si allenavano, ma si impara di più gareggiando: vedo Luna Rossa competitiva e una sfida con Ineos apertissima” conferma Mauro Pelaschier, che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 31 gennaio 2021) Innegabile la crescita fata dagli uomini e dalla barca di Luna Rossa. Soprattutto dopo il 4-0 dei giorni scorsi che ha portato il team italiano direttamente allaCup. Ecco tutto ildelle regate, gliin tv.Cup: che cosa ci aspetta? “Dopo le prime regate pensavo che Luna Rossa fosse inferiore a Ineos ma mi devo ricredere: si partirà alla pari” ha dichiarato dice Cino Ricci, 86 anni, skipper di Azzurra nel lontano 1983, la prima sfida italiana in Coppa America. “Gli italiani hanno regatato mentre gli inglesi si allenavano, ma si impara di più gareggiando: vedo Luna Rossa competitiva e una sfida con Ineos apertissima” conferma Mauro Pelaschier, che ...

