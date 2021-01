Tamar Aphek All Bets Are Off | La Recensione

(Di sabato 30 gennaio 2021) Il debutto della rocker israelianaè ricolmo di tutto il suo fascino e la sua esperienza: AllAre Off è di un genere difficile, ma molto meritevole Cosa raccontain AllAre Off? L’iconica voce roca, un sound sporco dal sapore pulp e la giusta cattiveria: ecco gli strumenti chebrandisce nel suo comeback AllAre Off. La “dea israeliana della chitarra”, ormai una veterana della scena underground del suo paese, debutta con il suo primo album da solista. Ma non si direbbe, a sentirlo, perché l’intero lavoro è così raffinato e autoriale da poter provenire solamente da qualcuno che si occupa di musica da tanto tempo e sa esattamente quello che vuole fare....

