Sgominata banda della contraffazione | usavano un passaporto falso di Sylvester Stallone come campione

VivereBologna : Parma: sgominata banda di cittadini peruviani, diversi i furti commessi dal 2017. Un furto anche a Bentivoglio… - UdineseTV : Operazione 'Vascello Fantasma': sgominata banda dedita allo spaccio e al traffico di armi - - ASAPS_Italia : #Bologna, operazione “Asaltantes” della Polizia Stradale: sgominata una banda di peruviani dedita alla commissione… - Ravenna24ore : Sgominata la banda degli assalti esplosivi ai bancomat: 8 arresti da parte dei Carabinieri - salernonotizie : Sgominata banda dell’Agro di furti d’auto in tempi record: 3 minuti per un colpo -

Ultime Notizie dalla rete : Sgominata banda

Il Giornale di Vicenza

ladei rapinatori delle ville che da mesi imperversava nel Nord Est d'Italia, ma che con ogni probabilità godeva di complicità e appoggi anche in Romagna. I banditi sono stati ...Gli agenti della Polizia di Stato di Milano e di Vicenza, coordinati dalle Procure di Milano e Vicenza, hanno sgominato un gruppo di cittadini originari dell'est Europa dedito a furti e rapine in ...Sgominata la banda dei rapinatori delle ville che da mesi imperversava nel Nord Est d’Italia, ma che con ogni probabilit ...Sgominata dai carabinieri di Carpaneto e Fiorenzuola una banda di ladri professionisti accusati di aver compiuto almeno 16 furti in un mese per un bottino di circa 50mila euro in varie abitazioni. L'i ...