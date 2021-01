Mick Schumacher si prepara all’esordio in F1: buoni i tempi registrati a Fiorano (Di sabato 30 gennaio 2021) Mick Schumacher ha girato a Fiorano in occasione dei test della Ferrari. Il giovane pilota tedesco ha fatto registrare tempi interessanti. In occasione dei test della Ferrari a Fiorano è sceso in pista anche Mick Schumacher, uno dei piloti più attesi della prossima stagione di Formula 1. F1, i test di Mick Schumacher a Fiorano Il pilota tedesco, figlio d’arte con un cognome che racchiude anni di storia della competizione, si prepara alla sua stagione d’esordio in Formula 1. nel 2021 infatti sarà al volante della Haas e i test a Fiorano alla guida della Ferrari del 2018 hanno rappresentato una buona occasione per prendere confidenza con la nuova categoria. Le prime ... Leggi su newsmondo (Di sabato 30 gennaio 2021)ha girato ain occasione dei test della Ferrari. Il giovane pilota tedesco ha fatto registrareinteressanti. In occasione dei test della Ferrari aè sceso in pista anche, uno dei piloti più attesi della prossima stagione di Formula 1. F1, i test diIl pilota tedesco, figlio d’arte con un cognome che racchiude anni di storia della competizione, sialla sua stagione d’esordio in Formula 1. nel 2021 infatti sarà al volante della Haas e i test aalla guida della Ferrari del 2018 hanno rappresentato una buona occasione per prendere confidenza con la nuova categoria. Le prime ...

sportface2016 : #F1, #Wolff: '#MickSchumacher ha bisogno di tempo, come tutti i giovani. In Haas può trovare l’ambiente ideale per… - motorboxcom : #F1 Mick #Schumacher proiettato verso la Formula 1. 'Il 2020 il miglior anno della mia vita sportiva' - savssh : RT @papervthin: io vi giuro che non sono il tipo che dice queste cose ma Mick Schumacher ti prego investimi - CorriereQ : F1, Mick Schumacher: “La Ferrari Driver Academy ha avuto fiducia in me” - EstebBeltramino : Mick Schumacher: 'Scalpito per la F.1: darò il massimo per essere pronto' #motori #automobilismo -