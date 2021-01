Amici 20, arriva Thomas Signorelli ma è polemica (Di sabato 30 gennaio 2021) Amici 20, una delle concorrenti è raccomandata? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla vicenda che ha fatto infuriare il web. Fonte foto: webTorna oggi un nuovo appuntamento con Amici 20, i concorrenti dovranno lottare con le unghie e con i denti per mantenere l’ambita maglia. A creare particolare scompiglio la classe di ballo. I ragazzi sono stati prima ripresi da Alessandra Celentano, stanca di averli in sala insonnoliti e annoiati. Dopo aver mostrato un video prova Alessandra decide di togliere a Tommaso la felpa. Il ragazzo si esibisce poi nella coreografia creata da Alessandra tornando al banco senza ottenere la sufficienza. Alessandra chiede poi a Rosa di eseguire la medesima coreografia ma, ancora una volta, c’è il rifiuto di Lorella Cuccarini. LEGGI ANCHE>>> Alessandra Amoroso, ve la ricordate ai tempi di ... Leggi su chenews (Di sabato 30 gennaio 2021)20, una delle concorrenti è raccomandata? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla vicenda che ha fatto infuriare il web. Fonte foto: webTorna oggi un nuovo appuntamento con20, i concorrenti dovranno lottare con le unghie e con i denti per mantenere l’ambita maglia. A creare particolare scompiglio la classe di ballo. I ragazzi sono stati prima ripresi da Alessandra Celentano, stanca di averli in sala insonnoliti e annoiati. Dopo aver mostrato un video prova Alessandra decide di togliere a Tommaso la felpa. Il ragazzo si esibisce poi nella coreografia creata da Alessandra tornando al banco senza ottenere la sufficienza. Alessandra chiede poi a Rosa di eseguire la medesima coreografia ma, ancora una volta, c’è il rifiuto di Lorella Cuccarini. LEGGI ANCHE>>> Alessandra Amoroso, ve la ricordate ai tempi di ...

