Amadeus lascia Sanremo 2021? Sofferta la decisione: arriva la scelta definitiva del conduttore (Di sabato 30 gennaio 2021) Amadeus lascia Sanremo 2021? Il caso del 71esimo festival della canzone italiana è ormai sulla bocca di tutti: pronti i sostituti, sono stati in molti a sperare – nelle scorse ore – nell’abbandono del conduttore. Che proprio qualche giorno fa aveva fatto un passo indietro innanzi alle restrizioni imposte dal governo sullo svolgimento della kermesse. Il nodo, rappresentato dalla presenza di pubblico in sala, avrebbe fatto scattare Amadeus. Pronto a dimettersi nel caso in cui anche i figuranti fossero stati esclusi dal piano sanremese. Leggi anche >> Sanremo 2021, Amadeus pronto a lasciare la conduzione: dimissioni sul tavolo Rai Amadeus lascia Sanremo ... Leggi su urbanpost (Di sabato 30 gennaio 2021)? Il caso del 71esimo festival della canzone italiana è ormai sulla bocca di tutti: pronti i sostituti, sono stati in molti a sperare – nelle scorse ore – nell’abbandono del. Che proprio qualche giorno fa aveva fatto un passo indietro innanzi alle restrizioni imposte dal governo sullo svolgimento della kermesse. Il nodo, rappresentato dalla presenza di pubblico in sala, avrebbe fatto scattare. Pronto a dimettersi nel caso in cui anche i figuranti fossero stati esclusi dal piano sanremese. Leggi anche >>pronto are la conduzione: dimissioni sul tavolo Rai...

rtl1025 : ?? #Amadeus non lascia. Il direttore artistico e conduttore del Festival di #Sanremo, dopo l'alt del ministro… - IlContiAndrea : #Amadeus non lascia e va avanti, si rimetterà alle decisioni sui protocolli di sicurezza di Rai e del Comitato Tecn… - Agenzia_Ansa : Il direttore artistico del festival di Sanremo Amadeus non lascia. Si rimetterà alle decisioni della Rai e del Cts… - eleitaliana : RT @rtl1025: ?? #Amadeus non lascia. Il direttore artistico e conduttore del Festival di #Sanremo, dopo l'alt del ministro #Franceschini all… - peppe_zk : RT @rtl1025: ?? #Amadeus non lascia. Il direttore artistico e conduttore del Festival di #Sanremo, dopo l'alt del ministro #Franceschini all… -