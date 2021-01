Renzi da Riad a Fiumicino col jet privato: parla di “rinascimento” arabo e viola la quarantena (Di venerdì 29 gennaio 2021) Matteo Renzi torna in tutta fretta da Riad con un jet privato messo a disposizione dai sauditi. Lo ha scoperto il quotidiano “Domani” raccontando due giorni fa che il leader di Italia viva si era recato in Arabia Saudita per una conferenza a un centro studi (Fii, Future Investment Initiative) diretta emanazione della famiglia regnante. La registrazione del colloquio col principe ereditario, messa in onda ieri in Arabia, desta qualche imbarazzo. Soprattutto laddove Renzi osserva, in inglese, che “qui ci sono le condizioni per un nuovo rinascimento“. Non solo. Tornato precipitosamente da Riad, sempre col jet privato, Renzi non si è sottoposto a quarantena pur se ha fatto un tampone prima di recarsi al Quirinale. Renzi e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Matteotorna in tutta fretta dacon un jetmesso a disposizione dai sauditi. Lo ha scoperto il quotidiano “Domani” raccontando due giorni fa che il leader di Italia viva si era recato in Arabia Saudita per una conferenza a un centro studi (Fii, Future Investment Initiative) diretta emanazione della famiglia regnante. La registrazione del colloquio col principe ereditario, messa in onda ieri in Arabia, desta qualche imbarazzo. Soprattutto laddoveosserva, in inglese, che “qui ci sono le condizioni per un nuovo“. Non solo. Tornato precipitosamente da, sempre col jetnon si è sottoposto apur se ha fatto un tampone prima di recarsi al Quirinale.e ...

