Da lunedì 1 febbraio o FVG torna giallo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dalla mezzanotte di domenica 31 gennaio. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla. È quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute Leggi su udine20 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dalla mezzanotte di domenica 31 gennaio. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla. È quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute

RegLombardia : Bando borghi storici: 30 milioni di euro ai Comuni fino a 30mila abitanti per interventi di riqualificazione del bo… - RBcasting : 'La rivoluzione siamo noi (Arte in Italia 1967-1977)' in onda su Sky Arte e Now Tv lunedì 1 febbraio. Un documentar… - RugbyParabiago : Rugby Parabiago si stringe al lutto del nostro storico capitano Andrea e di tutta la famiglia Musazzi nella scompar… - damidaqui26 : Anche perché sono 13 in casa. 2 sono già finalisti, uno verrà eliminato lunedì e tornato ad essere 12. Se questa se… - paolostella : RT @OrnellaVanoni: Lunedì 10 febbraio alle ore 18.30 si terrà un evento esclusivo online targato La Feltrinelli Live Un incontro con me in… -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì febbraio ANSAmed - Agenda settimanale dall'1 al 7 febbraio:

GIOVEDI' 4 FEBBRAIO CITTA' VARIE - Giornata mondiale contro il cancro. MILANO - online ore 11:30 - Conferenza stampa 'Milano Fashion Week Women's Collection', con l'assessora Cristina Tajani e Carlo ...

Lotta al Covid, in arrivo le prime dosi del vaccino Moderna

Saranno 300 e dal Cardarelli verranno smistate sul territorio molisano. Priorità sempre agli anziani CAMPOBASSO. È previsto per lunedì 1° febbraio l'arrivo in Molise delle prime 300 dosi del vaccino anti - Covid dell'azienda Moderna. Il farmaco " stando a quando si apprende " giungerà al Cardarelli, per poi essere distribuito ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera GIOVEDI' 4CITTA' VARIE - Giornata mondiale contro il cancro. MILANO - online ore 11:30 - Conferenza stampa 'Milano Fashion Week Women's Collection', con l'assessora Cristina Tajani e Carlo ...Saranno 300 e dal Cardarelli verranno smistate sul territorio molisano. Priorità sempre agli anziani CAMPOBASSO. È previsto per1°l'arrivo in Molise delle prime 300 dosi del vaccino anti - Covid dell'azienda Moderna. Il farmaco " stando a quando si apprende " giungerà al Cardarelli, per poi essere distribuito ...